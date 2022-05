Somnabule – Compagnie Udre Olik Espace Glenmor Carhaix-Plouguer Catégories d’évènement: Carhaix-Plouguer

Somnabule – Compagnie Udre Olik Espace Glenmor, 1 février 2017 10:30, Carhaix-Plouguer. Mercredi 1 février 2017, 10h30 Sur place tout public dès 14 ans / 1 heure théâtre Un homme est confronté à un montage littéraire. Ces lectures qui mêlent allègrement poésies, romans et citations et qui hantent les bibliothèques, les congrès et les écoles. Mais tout se complique, la thématique demandée le touche personnellement. Notre bonhomme doit travailler sur le somnambulisme, alors qu’il est lui même somnambule. Va t-il devoir faire face au passé, arrivera t-il à trouver de la matière sur lui même ? Et tout ce travail, cette fatigue et angoisse naissante ne vont-ils pas le replonger dans ses retranchements, dans ses crises de somnambulisme? Somnambule est un spectacle qui parle de l’errance d’un homme face à ses propres démons, ses propres doutes. Un Don Quichotte en pleine quête initiatique ! Espace Glenmor rue Jean Monnet, Carhaix 29270 Carhaix-Plouguer Finistère mercredi 1er février 2017 – 10h30 à 11h30

