Sans groin ni trompette -Les Gipsy pigs Espace Glenmor, 31 janvier 2017 18:00, Carhaix-Plouguer. Mardi 31 janvier 2017, 18h00 Sur place tout public / 45 min. fanfare unique et officielle du Pigswana Depuis 1998, Les GIPSY PIGS, Fanfare Unique et Officielle du PIGSWANA, contribuent au bien-être de l’humanité, voire de la galaxie. Le monde entier les a acclamé avec fougue lors de leurs shows incroyables et inoubliables et le public d’enfants, d’hommes, de femmes, de vieillards de tout sexe ne tarissent pas d’éloge à leur égard, admiratif devant leur grande générosité et leur remarquable talent. Le génie de leurs compositions, toutes originales, leur enthousiasme frénétique, leur gentillesse distinguée devraient leur valoir prochainement, et à coup sûr, d’être le premier orchestre de rue à être inscrit au patrimoine mondial de l’UNESCO. Combinaison de musiques étonnantes, de danses trépidantes auxquelles vous serez conviés avec tact, de cascades désopilantes et d’au moins deux « clous du spectacle », vous en sortirez charmés et médusés. Comme vous vous en doutez, au sortir de cette fulgurance, l’envie du Pigswana sera là, belle et bien là, et va s’ancrer irrémédiablement au plus profond de vous-même… Espace Glenmor rue Jean Monnet, Carhaix 29270 Carhaix-Plouguer Finistère mardi 31 janvier 2017 – 18h00 à 19h00

