Sa(f)ar Espace Glenmor, 1 février 2017 21:30, Carhaix-Plouguer. Mercredi 1 février 2017, 21h30 Sur place public adulte / 1h15 musique du monde / bretagne C’est le voyage des mots entre le chant breton (Armel an Hejer) et le son unique du piano électrique Fender Rhodes (J-C Normant)… C’est le voyage de la langue aux confins des rythmes musicaux, entre écriture contemporaine et mélodies traditionnelles atemporelles. Jérôme Kerihuel, grand spécialiste breton des percussions, complète ce trio en y insufflant rythme et pulsation à l’unisson des accents de la langue bretonne. Fort de ce son unique, SA[F]AR développe une personnalité atypique et un univers singulier. Jochen Vogel, spécialiste de la harpe celtique à cordes métalliques et Denis Colin, jazzman reconnu pour son jeu à la clarinette-basse, partagent cet esprit de connivence et de complicité à la lisière des grands courants musicaux. C’est donc tout naturellement que SA[F]AR leur propose cette collaboration musicale. Espace Glenmor rue Jean Monnet, Carhaix 29270 Carhaix-Plouguer Finistère mercredi 1er février 2017 – 21h30 à 22h30

