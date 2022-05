Rock ‘n roll is your mission – ELECTRIC BAZAR CIE Espace Glenmor Carhaix-Plouguer Catégories d’évènement: Carhaix-Plouguer

Rock ‘n roll is your mission – ELECTRIC BAZAR CIE Espace Glenmor, 31 janvier 2017 20:00, Carhaix-Plouguer. Mardi 31 janvier 2017, 20h00 Sur place tout public dès 12 ans / 2 heures cabaret rock’n roll nomade Une troupe de musiciens, circassiens, comédiens et danseurs se retrouve pour un prêche déjanté où le rock’n roll prend de drôles d’air d’évangile ! Electric Bazar Cie. reprend le principe du cabaret : une série d’entresorts, souvent sur le ton de la comédie, parfois poétiques ou oniriques mettent en scène des rituels imaginaires inspirés de ceux rencontrés dans différents cultes. Le public est pris à partie dès l’entrée et mis à contribution telle l’audience d’une messe païenne. Il est amené à réagir aux différentes étapes qui le conduiront à se révéler ou non un fidèle adepte de la Sainte Église du Rock ‘n Roll. Chacun se devra d’être baptisé, de reprendre en choeur les gospels, de réagir au prêche… ou au besoin, d’être exorcisé ! Electric Bazar Cie, c’est une musique de voyageurs. Libre, vivante, exploratrice, mouvante, joyeuse et nostalgique. C’est la musique du marin en bordée, qui finit par pleurer dans son verre, au fond d’un bouge de la Nouvelle-Orléans. C’est du rock’n roll, bien sûr, mais qui traîne derrière lui des valises pleines des musiques populaires du monde entier. Espace Glenmor rue Jean Monnet, Carhaix 29270 Carhaix-Plouguer Finistère mardi 31 janvier 2017 – 20h00 à 21h00

