Règlement de comptes… Espace Glenmor, 30 janvier 2018 11:30, Carhaix-Plouguer. Mardi 30 janvier 2018, 11h30 Sur place Entrée libre spectacle vivant C’est la rencontre d’extraits de vieux westerns américains et d’un conteur sur le plateau. Le passé qui persiste et obsède, et l’envie d’être à la hauteur de cet héritage. Un télescopage de vies, jusqu’à la collision. Après Le Rire du roi, cette création au format court est à nouveau l’occasion pour Achille Grimaud de faire se rencontrer le cinéma, l’image et le spectacle vivant. Espace Glenmor rue Jean Monnet, Carhaix 29270 Carhaix-Plouguer Finistère mardi 30 janvier 2018 – 11h30 à 11h50

