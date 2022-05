Quel petit vélo à guidon chromé au fond de la cour? Espace Glenmor Carhaix-Plouguer Catégories d’évènement: Carhaix-Plouguer

Finistère

Quel petit vélo à guidon chromé au fond de la cour? Espace Glenmor, 2 février 2017 13:45, Carhaix-Plouguer. Jeudi 2 février 2017, 13h45 Sur place tout public dès 13 ans / 1h30. conte théatral C’était un mec, il s’appelait Karamanlis ou quelque chose comme ça : Karawo ? Kaàwasch ? Karacouvé ? Enfin bref Karatruc. En tout cas, un nom peu banal, un nom qui vous disait quelque chose qu’on n’oubliait pas facilement… Cela commence comme ça ! Quel texte : inclassable, drôle, inventif imprévisible, fantaisiste, allumé, corrosif, génial et superbement anar du non moins inclassable, drôle, inventif, imprévisible et immense auteur Georges Perec ! Franchement, l’épopée de Karamachin, qui préférait les bras de sa douce aux expéditions militaires incertaines et algériennes, mais aussi de Pollack et de ses potes, prêts à aider dans ces projets de non belligérance ledit Karamachin, ne pouvait échapper à notre ardent désir (tous ceux qui participent à cette non moins épopée théâtrale ) de faire passer à nos bien aimés spectateurs quelques sacrés quart d’heure de jubilation théâtrale et littéraire ; voir de franche rigolade tout en gardant la noble ambition de leur faire sentir(à nos biens aimés spectateurs) l’absurdité des conflits (militaires ou autres) et notre peu de poids (nous les humbles, les sans grade) face aux tragédies de ce monde (les guerres par exemple). Sommes-nous des artistes engagés ou ne le sommes-nous pas, bon sang de bon sang ! Espace Glenmor rue Jean Monnet, Carhaix 29270 Carhaix-Plouguer Finistère jeudi 2 février 2017 – 13h45 à 14h45

