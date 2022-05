Plume Espace Glenmor, 30 janvier 2018 09:30, Carhaix-Plouguer.

Mardi 30 janvier 2018, 09h30 Sur place 5 euros

spectacle vivant

Plume est un spectacle à découvrir dès 2 ans, conçu pour deux danseuses et une musicienne. À l’image de la plume, objet incarnant la douceur par excellence, mais qui, si on la retourne, se met à piquer et dont la texture peut être étouffante, le spectacle nous plonge dans les réminiscences sensorielles des premiers jours de la vie et du cocon maternel, mais interroge également la complexité et l’ambivalence des liens qui unissent l’enfant à sa mère. La chorégraphe Capucine Lucas s’appuie sur une poésie visuelle et réactive des sens lointains en faisant rejaillir et émerger des sensations perdues ou oubliées. Elle invite à s’émouvoir ensemble d’un geste simple, d’un souffle, d’un vertige, d’une suspension ou d’un corps qui s’abandonne.

Espace Glenmor rue Jean Monnet, Carhaix 29270 Carhaix-Plouguer Finistère

mardi 30 janvier 2018 – 09h30 à 10h05

Marielle Carteron