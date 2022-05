Peter Pan Espace Glenmor, 30 janvier 2018 17:00, Carhaix-Plouguer.

Mardi 30 janvier 2018, 17h00 Sur place Entrée libre

spectacle vivant

Dans une chambre d’enfant, au moment du coucher, Jane demande à sa mère Wendy de lui raconter une fois encore l’histoire de l’époque où elle savait voler. L’idée de ce spectacle est de faire découvrir ou redécouvrir le récit d’origine inventé par James Matthew Barrie, et plus particulièrement la personnalité ambiguë de Peter. Par le biais du conte, et à l’aide d’images créées par la manipulation de livres Pop Up, d’objets divers et de jeu d’ombre, l’interprète et metteure en scène Leslie Evrard va dérouler le récit de la rencontre entre Peter Pan et Wendy.

Espace Glenmor rue Jean Monnet, Carhaix 29270 Carhaix-Plouguer Finistère

