ON A CHANTÉ SUR LA LUNE (MORWENNA EALET & YANNIG NOGUET) Espace Glenmor, 14 décembre 2017 14:00, Carhaix-Plouguer. Jeudi 14 décembre 2017, 14h00 Sur place THÉÂTRE MUSICAL JEUNE PUBLIC Charibouille la sorcière est très forte en potion en magique, elle a donc tout ce qu’elle veut. Tout, sauf… la beauté et l’amour ! La recette existe pourtant ; page 333 de son vieux grimoire. Mais celle-ci a disparu ! Accompagnée de l’illustre pirate Barbe-Mouche, Charibouille entame un voyage initiatique intergalactique à bord de son balais laser pour remettre la main sur cette maudite formule magique. Leurs aventures les conduiront sur Veinars la planète de la chance, Plubeau, celle de la beauté, et plus tard sur Plutôt. Ils y croiseront de drôles d’autochtones avant de tomber dans les griffes maléfiques de l’ignoble Gniark-Gniark-Gniark ! Échapperont-ils au sort funeste que leur réserve ce monstre infâme ? Parviendront-ils à retrouver la page 333 envolée ? L’amour et la beauté sortiront ils victorieux de cette histoire abracadabrante ? Dès 6 ans. Espace Glenmor rue Jean Monnet 29270 Carhaix 29270 Carhaix-Plouguer Finistère jeudi 14 décembre 2017 – 14h00 à 15h00

