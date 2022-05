Neige et Verglas NID DE COUCOU Espace Glenmor Carhaix-Plouguer Catégories d’évènement: Carhaix-Plouguer

Neige et Verglas NID DE COUCOU Espace Glenmor, 31 janvier 2017 09:30, Carhaix-Plouguer. Mardi 31 janvier 2017, 09h30 Sur place tout public dès 7 ans / 1 heure. pièce musicale et cinématographique pour une marionnette et un squelette Dans ce nouvel opus musical et théâtral de Nid de Coucou, on y trouvera de la neige bien sûr, mais elle aura le goût hostile des steppes du Far-West, un monsieur à grosse barbe et manteau rouge mais plutôt du genre à traîner au comptoir et quelques loups mystérieux en smoking noir… On y entendra les riffs acérés d’une guitare électrique, autant que les volutes vocales d’une chanteuse, les notés égrenées d’un accordéon autant que les sanglots longs des violons. Entre rock et swing, vivez l’épopée de Calimity Jane, squelette au coeur pur à la recherche de sa fille perdue, et laissez-vous emmener vers les premières stalactites de dessins animés, les flocons d’écritures, les glissades poétiques, les boules de neiges musicales, et les frozen-marionnettes… Espace Glenmor rue Jean Monnet, Carhaix 29270 Carhaix-Plouguer Finistère mardi 31 janvier 2017 – 09h30 à 10h30

