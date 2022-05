Marche et (c)rève Espace Glenmor Carhaix-Plouguer Catégories d’évènement: Carhaix-Plouguer

Marche et (c)rève Espace Glenmor, 30 janvier 2018 17:30, Carhaix-Plouguer. Mardi 30 janvier 2018, 17h30 Sur place Entrée libre spectacle vivant Ce projet de création pensé par Anne Jourdain et Antoine Boulin pour l’espace public mettra en scène deux producteurs de légumes (Anne Jourdain et Adrien Desthomas) sur leur étal. En partant d’une simple installation de stand, le public sera emmené avec surprise dans une farce maraîchère truculente. Les saynètes burlesques et émouvantes s’enchaînent, laissant le temps de découvrir ce métier de la terre portant à réflexion. Espace Glenmor rue Jean Monnet, Carhaix 29270 Carhaix-Plouguer Finistère mardi 30 janvier 2018 – 17h30 à 17h50

