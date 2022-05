L’heure du Tic-tac Compagnie du couteau Suisse Espace Glenmor Carhaix-Plouguer Catégories d’évènement: Carhaix-Plouguer

L’heure du Tic-tac Compagnie du couteau Suisse Espace Glenmor, 31 janvier 2017 10:45, Carhaix-Plouguer. Mardi 31 janvier 2017, 10h45 Sur place tout public dès 6 ans / 45 min. lecture musicale Une rencontre entre deux univers… Depuis longtemps, Joël Jouanneau, auteur et metteur en scène, contribue à l’émergence d’un véritable théâtre de répertoire jeune public. Il conçoit un langage poétique original, capable de parler à tous. Il dévore les mots, les tord, les triture, les malaxe, les réinvente. Étrangeté jouissive et décalage permanent sont ses marques de fabrique. Il prend aujourd’hui la route en lisant plusieurs de ses écrits accompagnés de Fanch Jouannic, multi-instrumentiste et bruiteur, sortant de sa valise toute sorte d’objets bizarroïdes destinés à créer la bande son en direct de ce voyage dans les textes de son complice. Espace Glenmor rue Jean Monnet, Carhaix 29270 Carhaix-Plouguer Finistère mardi 31 janvier 2017 – 10h45 à 11h30

