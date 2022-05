Les Bubbey Mayse Espace Glenmor Carhaix-Plouguer Catégories d’évènement: Carhaix-Plouguer

Quatre femmes. Quatre personnalités. D'une mélodie pure vers une écriture orchestrée, d'une chanson intimiste à un choeur communicatif, d'un quartet vocal a capella à une explosion instrumentale… Leur musique, chargée d'émotions, module ce répertoire venu d'Europe centrale et d'Europe de l'Est avec finesse et modernité. Les Bubbey Mayse, c'est la puissance du son de quatre femmes qui s'exprime. C'est une musique engagée, menée par la force du collectif. Une élégante folie habille ces quatre musiciennes qui, dans une chaleur communicative et avec complicité, font partager l'instant.

