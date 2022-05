Le son des cloches Espace Glenmor, 31 janvier 2018 14:00, Carhaix-Plouguer.

Mercredi 31 janvier 2018, 14h00 Sur place 5 euros

spectacle vivant

Le son des cloches propose une bulle intemporelle, un spectacle intime et chaleureux, comme un poème chuchoté ou une collection de photographies qui prendrait vie. Ce spectacle est une occasion unique pour les petits ou les plus grands de découvrir autrement l’univers du son et de l’électroacoustique mais pas seulement. Hughes Germain nous fait découvrir sa collection de cloches, enrichie au fil des voyages et des rencontres. Ensemble nous explorons leurs matières et le son si particulier qui s’en échappe, leurs histoires, parfois drôles, d’autres fois touchantes. Ce tour du monde nous fait entrer doucement dans une écoute très attentive de la pureté du son. Hughes Germain attise nos sens et notre curiosité, invite finalement à écouter plus qu’à entendre.

Espace Glenmor rue Jean Monnet, Carhaix 29270 Carhaix-Plouguer Finistère

mercredi 31 janvier 2018 – 14h00 à 14h45

Delphine Seïté, Hugues Germain