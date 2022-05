Le genou de Marylin Espace Glenmor Carhaix-Plouguer Catégories d’évènement: Carhaix-Plouguer

Finistère

Le genou de Marylin Espace Glenmor, 1 février 2018 14:00, Carhaix-Plouguer. Jeudi 1 février 2018, 14h00 Sur place 5 euros spectacle vivant Leonor Canales nous emporte dans un récit effréné, une déflagration théâtrale à la rencontre de : Marilou Fernandez ! Voici l’histoire d’une femme, Marilou (qui a toujours rêvé d’être Marilyn) héroïne des temps modernes, révoltée et sans concession. Marilou nous raconte son épopée intime pour devenir un être délivré de toute peur ! Elle partage avec le public ses ‘‘tartines de malheurs’’, son désir d’amour et son combat pour casser les murs qui l’entourent (visibles & invisibles). La rupture de ses ligaments croisés intérieurs du genou gauche sera le déclic pour se mettre en mouvement, partir à la rencontre d’autres ‘‘fracassés de la vie’’ et lui permettra de prendre sa vie en main. Rebondir ! Espace Glenmor rue Jean Monnet, Carhaix 29270 Carhaix-Plouguer Finistère jeudi 1er février 2018 – 14h00 à 15h10 Tout droit réservé

Détails Heure : 14:00 - 15:10 Catégories d’évènement: Carhaix-Plouguer, Finistère Autres Lieu Espace Glenmor Adresse rue Jean Monnet, Carhaix Ville Carhaix-Plouguer lieuville Espace Glenmor Carhaix-Plouguer Departement Finistère

Espace Glenmor Carhaix-Plouguer Finistère https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/carhaix-plouguer/

Le genou de Marylin Espace Glenmor 2018-02-01 was last modified: by Le genou de Marylin Espace Glenmor Espace Glenmor 1 février 2018 14:00 Carhaix-Plouguer Espace Glenmor Carhaix-Plouguer

Carhaix-Plouguer Finistère