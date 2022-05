L’arbre à pixels Espace Glenmor Carhaix-Plouguer Catégories d’évènement: Carhaix-Plouguer

L’arbre à pixels Espace Glenmor, 1 février 2018 09:30, Carhaix-Plouguer. Jeudi 1 février 2018, 09h30 Sur place 5 euros spectacle vivant Bienvenue au pied d’un arbre spectaculaire, celui qui donne naissance à deux histoires en parallèle. La première, c’est celle d’une rencontre fructueuse entre deux êtres différents, celle d’une petite femme et d’un grand homme dont la différence va devenir complémentaire. La seconde, c’est celle de la pousse d’ un arbre numérique, jusque-là arbre desséché que leur rencontre va faire croître, avec des effets de magie numérique qui ajoutent du spectaculaire au poétique. Dans cet étonnant arbre à pixels, même les images dansent. Espace Glenmor rue Jean Monnet, Carhaix 29270 Carhaix-Plouguer Finistère jeudi 1er février 2018 – 09h30 à 10h00 Gilles Rousseau

Heure : 09:30 - 10:00
5 euros

