Landru Compagnie Zusvex Espace Glenmor, 31 janvier 2017 13:45, Carhaix-Plouguer. Mardi 31 janvier 2017, 13h45 Sur place tout public dès 13 ans / 1h15 marionnettes et jeu d’acteurs Un tueur en série énigmatique, un Barbe-Bleue méticuleux… Avec onze assassinats présumés dont dix femmes, Henri Désiré Landru reste à ce jour une énigme, pour ne pas dire une légende ! Yoann Pencolé nous invite à revivre le procès de 1922 où se pressa le Tout-Paris, fasciné par ce sordide feuilleton spectacle. Manipulant l’ombre et la muppet, les trois narrateursmarionnettistes dressent le portrait d’un homme aux multiples facettes : le bon père de famille, le meurtrier en série, le fugitif ou le bouc émissaire. Un huis-clos à vous faire froid dans le dos… Un fait divers spectaculaire venant interroger notre rapport au sordide et à la fascination de tout un chacun pour le crime. Espace Glenmor rue Jean Monnet, Carhaix 29270 Carhaix-Plouguer Finistère mardi 31 janvier 2017 – 13h45 à 14h30

