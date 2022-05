La violence et l’ennui, variations sur Ferré Espace Glenmor Carhaix-Plouguer Catégories d’évènement: Carhaix-Plouguer

Finistère

La violence et l’ennui, variations sur Ferré Espace Glenmor, 31 janvier 2018 20:30, Carhaix-Plouguer. Mercredi 31 janvier 2018, 20h30 Sur place 5 euros spectacle vivant L’introduction du poème La violence et l’ennui donne le ton du spectacle. Cela sonne comme une tribune anarcho-poétique et l’enjeu de ce spectacle est de l’entendre clairement, tendrement, violemment. La musique construite collectivement autour du texte sonne comme une réaction aux mots, un écho. Elle oscille entre rock, jazz et funk mais l’énergie qui en découle est résolument rock à l’image de ce que perçoit IOM chez Léo Ferré aussi bien dans son personnage que dans son oeuvre et plus particulièrement dans ce poème. Comme une extension au poème central, IOM glisse les morceaux de Léo au fil du texte : Les Anarchistes, T’es Rock Coco, Mr William, Thank You Satan, La mémoire et la mer. IOM offre une pièce concert fidèle aux émotions qui émanent de ce poème parfois tendre, sensuel, incisif, ‘‘corrosif’’… toujours avec cette intention particulière de faire respirer Léo. Espace Glenmor rue Jean Monnet, Carhaix 29270 Carhaix-Plouguer Finistère mercredi 31 janvier 2018 – 20h30 à 21h30 Marine Charles

Détails Heure : 20:30 - 21:30 Catégories d’évènement: Carhaix-Plouguer, Finistère Autres Lieu Espace Glenmor Adresse rue Jean Monnet, Carhaix Ville Carhaix-Plouguer lieuville Espace Glenmor Carhaix-Plouguer Departement Finistère

Espace Glenmor Carhaix-Plouguer Finistère https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/carhaix-plouguer/

La violence et l’ennui, variations sur Ferré Espace Glenmor 2018-01-31 was last modified: by La violence et l’ennui, variations sur Ferré Espace Glenmor Espace Glenmor 31 janvier 2018 20:30 Carhaix-Plouguer Espace Glenmor Carhaix-Plouguer

Carhaix-Plouguer Finistère