La feuille blanche Espace Glenmor, 30 janvier 2018 16:30, Carhaix-Plouguer. Mardi 30 janvier 2018, 16h30 Sur place Entrée libre spectacle vivant Sur un plateau incliné, la manipulatrice Cécile Briand est debout seule sur une grande feuille blanche. Ce temps est suspendu entre le troublant inconnu du “presque rien” et l’ivresse du “tout est possible”. Une fois l’imaginaire enclenché, des constructions de papier vont se réaliser en jeu et en mouvement dans une mise en scène de Cécile Briand et Olivier Burton. Espace Glenmor rue Jean Monnet, Carhaix 29270 Carhaix-Plouguer Finistère mardi 30 janvier 2018 – 16h30 à 16h50

Détails Heure : 16:30 - 16:50 Catégories d'évènement: Carhaix-Plouguer, Finistère Lieu Espace Glenmor Adresse rue Jean Monnet, Carhaix Ville Carhaix-Plouguer

