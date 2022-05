Koto Espace Glenmor, 30 janvier 2018 21:15, Carhaix-Plouguer.

Mardi 30 janvier 2018, 21h15 Sur place 5 euros

spectacle vivant

Koto a planté ses racines au bout du monde pour mieux s’y ancrer, les laissant s’étendre et puiser par-delà les mers. Si sa sève est de blues des années 20 et de folk anglophone, laissez infuser ses feuilles et vous retrouverez par touches des arômes des quatre coins du monde. La folk blues métissée de Koto est une invitation au voyage poétique, dans une atmosphère chaleureuse et entraînante. Portée par la couleur des instruments acoustiques, la voix sensible et puissante chante en anglais les sentiments, les émotions dans toute leur richesse et leur pluralité.

Espace Glenmor rue Jean Monnet, Carhaix 29270 Carhaix-Plouguer Finistère

mardi 30 janvier 2018 – 21h15 à 22h15

Kristell Arquetoux