Kids Sonatine Espace Glenmor, 31 janvier 2018 16:00, Carhaix-Plouguer.

Mercredi 31 janvier 2018, 16h00 Sur place 5 euros

spectacle vivant

Et si on partait ailleurs… À la croisée des chemins, au coeur d’un “no man’s land” de sons et de traces. Des sons de toutes natures ; soufflés, grattés, frottés… Des traces abstraites qui se dessinent sous nos yeux, au sol et sur les murs. Au fil d’un dialogue sans mot, Christian Pruvost avec sa trompette et ses objets sonores et Nicolas Desmarchelier avec sa guitare et ses pinceaux, s’interpellent, se répondent et se bousculent au rythme oscillant d’une sonate imaginaire. Plongeant au coeur de la matière sonore et graphique, Kids Sonatine invite à l’aventure petits et grands. Un voyage en “Terra incognita” à la rencontre de l’étrange et de l’étranger, cet autre “moi” à la fois si différent et si proche.

Espace Glenmor rue Jean Monnet, Carhaix 29270 Carhaix-Plouguer Finistère

mercredi 31 janvier 2018 – 16h00 à 16h35