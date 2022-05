Ici [Ice] Espace Glenmor Carhaix-Plouguer Catégories d’évènement: Carhaix-Plouguer

Ici[Ice] est un duo poétique et burlesque d'Oriane Germser (danse) et Clémentine Page (musique). Ce spectacle est composé d'une succession de tableaux évoquant la transformation, un voyage imaginaire. C'est une scénographie graphique et épurée, laissant à la narration une part abstraite.

