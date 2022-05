Hoa Queen Espace Glenmor, 31 janvier 2018 15:00, Carhaix-Plouguer.

Hoa Queen naît au printemps 2017. Un premier EP est mis en ligne en septembre. Trois semaines et 20 000 vues sur Facebook plus tard, le groupe est programmé pendant le Off des Transmusicales à Rennes et signe chez Beast Records. Leur musique, très cinématographique, pourrait être extraite de Blue Velvet ou Twin Peaks de David Lynch, mélangeant influences blues, rock et jazz, avec des couleurs plus sombres rappelant le Nick Cave des “murder ballads”, Tom Waits ou PJ Harvey.

Espace Glenmor, Carhaix-Plouguer

