Hansel et Gretel, le début de la faim Espace Glenmor, 31 janvier 2018 11:30, Carhaix-Plouguer. Mercredi 31 janvier 2018, 11h30 Sur place Entrée libre spectacle vivant Comme beaucoup de conte de fées, Hansel et Gretel met en scène le passage de l’enfance à l’âge adulte de manière tout à la fois symbolique et violente. Alice Zeniter a eu l’envie de reprendre ce texte centré sur un moment charnière pour l’adapter à un temps de basculement et d’incertitudes : la crise économique internationale de 2008. Espace Glenmor rue Jean Monnet, Carhaix 29270 Carhaix-Plouguer Finistère mercredi 31 janvier 2018 – 11h30 à 11h50

