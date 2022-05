Fillette on the dancefloor Espace Glenmor Carhaix-Plouguer Catégories d’évènement: Carhaix-Plouguer

Fillette on the dancefloor Espace Glenmor, 30 janvier 2018 11:00, Carhaix-Plouguer. Mardi 30 janvier 2018, 11h00 Sur place Entrée libre spectacle vivant Fillette : petite fille avant d’être jeune. Evocation possible de la pudeur de la pureté. Dancefloor : piste de danse de la boîte de nuit. Lieu invitant chacun à exprimer son potentiel physique, voire ses pulsions sexuelles. Alliance sémantique crissante, frôlant l’intolérable. Fillette on the dancefloor questionne la nature de la violence, le renouveau après son passage. Avec SéVA et Louise Demay dans une mise en scène d’Albane Aubry et Francis Plisson. Espace Glenmor rue Jean Monnet, Carhaix 29270 Carhaix-Plouguer Finistère mardi 30 janvier 2018 – 11h00 à 11h20

