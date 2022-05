Filles et soi – CIE SÉVERINE COULON Espace Glenmor Carhaix-Plouguer Catégories d’évènement: Carhaix-Plouguer

Jeudi 2 février 2017, 09h30
tout public dès 5 ans / 40 min.
ombres, objets et contes

Séduire, sourire, souffrir… Ainsi font, font, font, trois petites marionnettes, jusqu'au jour où elles découvrent une voix d'émancipation possible…

« Je veux parler de féminité et du corps de la femme, de la vieillesse de ce corps et de ses défauts, de ce qu'on lui fait subir pour le parfaire. Du long chemin qu'une femme doit parcourir pour s'émanciper au sens large. Intime donc et universel. J'aimerais parler de tout cela aux toutes petites filles et que les garçons à côté le reçoivent aussi. »

Seule en scène, Séverine Coulon revisite les contes de Blanche-Neige, La petite sirène et Peau d'âne. Elle y évoque, avec humour et légèreté, l'obsession des apparences inculquée aux fillettes dès le plus jeune âge. L'album Les trois contes de Louise Duneton sert de trame narrative à ce spectacle. De l'album à la scène, les dessins de cette jeune artiste prendront des formes différentes, mués tour à tour en figurines de soie, traités en théâtre d'objet, incarnés par une comédienne toute en rondeurs. Séverine Coulon bouscule l'art traditionnel du conteur pour coller à l'esthétique de la dessinatrice. Un triptyque irrévérencieux.

Espace Glenmor, Carhaix-Plouguer

