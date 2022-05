Du mauvais coté du darling Compagnie Ainsi de suite Espace Glenmor Carhaix-Plouguer Catégories d’évènement: Carhaix-Plouguer

Du mauvais coté du darling Compagnie Ainsi de suite Espace Glenmor, 1 février 2017 18:30, Carhaix-Plouguer. Mercredi 1 février 2017, 18h30 Sur place tout public dès 13 ans / 20 min. Théatre Un patron de bar, aventurier et poète, nous raconte comment, dans un pub de White Cliffs en plein désert australien, il a assisté impuissant à un pari fou. Pour toucher la moitié d’un tas d’opales, un type accepte de se faire tirer dans l’une de ses oreilles de choux. Les histoires de Kenneth Cook débutent très souvent autour d’une bière… et dieu sait où elles finissent. Dans le bush, après plusieurs verres, la réalité n’existe plus et l’épopée moderne peut commencer. « Rien n’est particulièrement spectaculaire dans ce coin-là, car tout est extraordinaire.» (Kenneth Cook) Espace Glenmor rue Jean Monnet, Carhaix 29270 Carhaix-Plouguer Finistère mercredi 1er février 2017 – 18h30 à 19h30

Heure : 18:30 - 19:30
Age minimum 13 Age maximum 99

