Donvor ~ Deep thoughts

31 janvier 2018, 10h30

spectacle vivant

Ce projet de création est né de la rencontre entre les artistes du Teatr Piba (l’auteur David Wahl et les metteurs en scène Thomas Cloarec et Mai Lincoln) et les scientifiques Pierre-Marie Sarradin et Jozée Sarrazin, en charge du Laboratoire “Environnement profond’’ de l’Ifremer, à Brest. Ensemble, ils ont imaginé une aventure au long cours dans laquelle se confrontent leurs domaines respectifs de recherches et de création, mais également leurs pratiques, expériences et préoccupations en prenant pour thème les écosystèmes profonds.

Espace Glenmor, Carhaix-Plouguer

