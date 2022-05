DONAL LUNNY, ANDY IRVINE, PADDY GLACKIN Espace Glenmor Carhaix-Plouguer Catégories d’évènement: Carhaix-Plouguer

Finistère

DONAL LUNNY, ANDY IRVINE, PADDY GLACKIN Espace Glenmor, 11 février 2018 17:00, Carhaix-Plouguer. Dimanche 11 février 2018, 17h00 Sur place TE : 10 € / TA : 15 € / TR : 17 € / TP : 20 € MUSIQUES IRLANDAISES Trois artistes de renoms de la même génération ayant marqué la musique irlandaise dans les années 70 se retrouvent aujourd’hui sur scène. Dónal Lunny connu pour ses talents de producteur a popularisé le bouzouki dans la musique irlandaise au sein des groupes Planxty, The Bothy Band ou Moving Hearts. Paddy Glackin violoniste de talent a participé au Bothy Band. Andy Irvine guitariste et chanteur a lui a également été membre de Planxty et a contribué au renouvellement de la musique folk irlandaise. Ces artistes de prestige aujourd’hui réunis présenteront le répertoire issu de leur projet Usher’s Island créé avec des musiciens de la jeune génération. Ces trois icônes promettent un grand moment de musique folk irlandaise ! Bouzouki, bodhran : Donal Lunny Bouzouki , harmonica, voix : Andy Irvine Fiddle : Paddy Glackin Coréalisation Espace Glenmor, Naïade productions Espace Glenmor rue Jean Monnet 29270 Carhaix 29270 Carhaix-Plouguer Finistère dimanche 11 février 2018 – 17h00 à 18h30

