DI#SE + VISCLO FAVELY Espace Glenmor, 21 octobre 2017 21:00, Carhaix-Plouguer. Samedi 21 octobre 2017, 21h00 Sur place TU: 5€ RAP En voyant Di#se sur scène ou dans ses clips, difficile de s’imaginer que le rappeur n’a que 16 ans. C’est normal : une maturité bluffante, une prestance, des textes qui marient introspection et ambiancement… Di#se est définitivement un jeune homme de son époque. Après avoir remporté la finale nationale du tremplin Buzz Booster en mai dernier, le Quimpérois part cette fois à l’assaut d’un public plus large grâce à sa première mixtape « Rose Allégorie ». Un projet double face qui cherche à mettre en valeur les deux facettes de son rap : séducteur et lourd. Nourri au R&B, le flow de Di#se est mélodique et précoce. L’avenir est à lui. Retrouvez en première partie de soirée Visclo Favely, carhaisien exilé à Paris, qui baigne dans le rap depuis son plus jeune âge. À l’occasion de ce concert, il sera accompagné sur scène par Zayi-P. Partenariat Espace Glenmor, CLAJ, Les Vieilles Charrues. Espace Glenmor rue Jean Monnet 29270 Carhaix 29270 Carhaix-Plouguer Finistère samedi 21 octobre 2017 – 21h00 à 23h30

