Dis moi – Compagnie Fiat Lux Espace Glenmor Carhaix-Plouguer Catégories d’évènement: Carhaix-Plouguer

Finistère

Dis moi – Compagnie Fiat Lux Espace Glenmor, 1 février 2017 13:30, Carhaix-Plouguer. Mercredi 1 février 2017, 13h30 Sur place tout public dès 12 ans / 1 heure. théâtre gestuel, masque, récit Dis-moi est un voyage au coeur de l’humain : Didier Guyon, le metteur en scène de ce spectacle, a rencontré et longuement interviewé des personnes âgées. Humblement et respectueusement, il a enregistré la parole des anciens et l’a traduite sur scène via une succession de tableaux illustrés par des comédiens masqués. Ces témoignages, récits singuliers d’une vie, sont emplis d’émotion et d’humour. Sur scène, trois acteurs masqués et silencieux font résonner ces voix, souvent troublantes, parfois tremblotantes. Ils donnent chair à ce que ces voix ont à nous dire : de ces moments importants qui vous façonnent et s’inscrivent en vous pour toujours, des souffrances, du manque d’amour mais aussi des manifestations de cette incroyable énergie vitale qui peut se transformer en pure grâce. Espace Glenmor rue Jean Monnet, Carhaix 29270 Carhaix-Plouguer Finistère mercredi 1er février 2017 – 13h30 à 14h30

Détails Heure : 13:30 - 14:30 Catégories d’évènement: Carhaix-Plouguer, Finistère Autres Lieu Espace Glenmor Adresse rue Jean Monnet, Carhaix Ville Carhaix-Plouguer Age minimum 12 Age maximum 99 lieuville Espace Glenmor Carhaix-Plouguer Departement Finistère

Espace Glenmor Carhaix-Plouguer Finistère https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/carhaix-plouguer/

Dis moi – Compagnie Fiat Lux Espace Glenmor 2017-02-01 was last modified: by Dis moi – Compagnie Fiat Lux Espace Glenmor Espace Glenmor 1 février 2017 13:30 Carhaix-Plouguer Espace Glenmor Carhaix-Plouguer

Carhaix-Plouguer Finistère