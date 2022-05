DENEZ & L’ORCHESTRE SYMPHONIQUE DE BRETAGNE Espace Glenmor, 19 mai 2018 20:30, Carhaix-Plouguer.

Samedi 19 mai 2018, 20h30 Sur place TE : 20€ / TA : 25€ / TR : 27€ / TP : 30€

MUSIQUES TRADITIONNELLES, CLASSIQUES, DU MONDE

Après plusieurs années d’écriture, de voyages et d’expérimentations, Denez présente une musique métissée, puissante et universelle, entièrement acoustique où les thèmes celtiques, grecs, slaves, tziganes et yiddish s’entrelacent et les instruments se relayent. Dans une danse Fisel, le cajon andalou, le violon manouche et la guitare douze cordes fusionnent. Puis dans une Gwerz aux accents orientaux, le duduk arménien, le subois, le whistle irlandais s’harmonisent … Denez joue de divers styles de chants traditionnels : Gwerz, marches, danse Plin, danse Fisel, Andro, en les déstructurant pour les amener là où on ne s’y attend pas.

Après avoir entremêlé ces influences, il était donc logique pour Denez de s’intéresser aux couleurs de l’orchestre symphonique ! Une rencontre riche et surprenante à ne pas manquer !

Orchestre symphonique de Bretagne

Direction : Didier Benetti

Chant : Denez Prigent

Percussions : Thomas Ostrowiecki

Flûtes, bombarde, saxophones : Cyrille Bonneau

Violons : Jonathan Dour

Accordéon, biniou : Alain Pennec

Guitares : Antoine Lahay

Contrebasse : Jérôme Seguin

Espace Glenmor rue Jean Monnet 29270 Carhaix 29270 Carhaix-Plouguer Finistère

samedi 19 mai 2018 – 20h30 à 22h00