CLARY’S & FULUPIK Espace Glenmor, 9 décembre 2017 15:00, Carhaix-Plouguer. Samedi 9 décembre 2017, 15h00 Sur place TU : 8€ VOYAGE EN CHANSONS Fulupik, clown-musicien est bien sympathique… Cependant il a deux problèmes qui lui rendent la vie difficile… Considéré par tous comme un clown tout juste bon à faire rire il n’arrive pas à se faire de véritables amis et souffre de solitude. Après s’être confié aux enfants et s’être lamenté sur son sort, il fait apparaître par hasard une jolie fée appelée Clary’s qui était enfermée dans une boite à musique par le sortilège d’une sorcière jalouse de sa jeunesse et de sa beauté. Clary’s est dotée d’une voix exceptionnelle. Pour remercier Fulupik, elle décide de lui faire un cadeau. Tous deux se lancent alors dans un tour de chant mouvementé qui met en scène nos deux personnages ainsi que les spectateurs. Tout va bien dans le meilleur des mondes mais Clary’s a posé deux conditions essentielles à Fulupik pour qu’elle puisse rester en sa compagnie. Fulupik saura-t-il les respecter ? Dès 3 ans. Espace Glenmor rue Jean Monnet 29270 Carhaix 29270 Carhaix-Plouguer Finistère samedi 9 décembre 2017 – 15h00 à 16h00

