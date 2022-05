BON POUR ACCORD ! Espace Glenmor Carhaix-Plouguer Catégories d’évènement: Carhaix-Plouguer

Finistère

BON POUR ACCORD ! Espace Glenmor, 3 décembre 2017 17:00, Carhaix-Plouguer. Dimanche 3 décembre 2017, 17h00 Sur place TE : 20 € / TA : 25 € / TR : 27 € / TP : 30 € THÉÂTRE DIDIER GUSTIN, GENEVIÈVE GIL, CLÉMENT NASLIN, KIM SCHWARCK, JULIETTE DEGENNE, NICOLAS BIAUD-MAUDUIT Fabien, en bon copain, organise un diner en l’honneur de son ami et collègue de travail Michel et de sa « prétendante » une jeune et belle roumaine qui se prénomme Roxana… En fait, c’est une véritable mise à l’épreuve : Roxana est-elle sincèrement amoureuse de Michel ?… Chacun y va de ses défis… Mais pourquoi Fabien se met-il soudainement à sauter à cloche-pied ? Pourquoi se met-il à chanter une berceuse ?… La folle soirée ne va pas s’arrêter là : Mireille, collègue de bureau des deux amis, amoureuse de Michel débarque à l’improviste… Règlements de compte, jalousies, mensonges et quatre vérités. Tous les couples seront remis en question jusqu’au bouquet final : La soirée était piégée… Une comédie d’Éric Le Roch, mise en scène par Luq Hamett. Espace Glenmor rue Jean Monnet 29270 Carhaix 29270 Carhaix-Plouguer Finistère dimanche 3 décembre 2017 – 17h00 à 18h30

Détails Heure : 17:00 - 18:30 Catégories d’évènement: Carhaix-Plouguer, Finistère Autres Lieu Espace Glenmor Adresse rue Jean Monnet 29270 Carhaix Ville Carhaix-Plouguer lieuville Espace Glenmor Carhaix-Plouguer Departement Finistère

Espace Glenmor Carhaix-Plouguer Finistère https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/carhaix-plouguer/

BON POUR ACCORD ! Espace Glenmor 2017-12-03 was last modified: by BON POUR ACCORD ! Espace Glenmor Espace Glenmor 3 décembre 2017 17:00 Carhaix-Plouguer Espace Glenmor Carhaix-Plouguer

Carhaix-Plouguer Finistère