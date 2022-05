BARBELÉS OU L’HISTOIRE D’UN ENFANT QUI VOULAIT APPRENDRE À RIRE – CIE. LA RIGOLE Espace Glenmor, 25 octobre 2017 17:00, Carhaix-Plouguer.

Mercredi 25 octobre 2017, 17h00 Sur place TA : 8 € / TR : 10 € / TP : 13 €

THÉÂTRE & MARIONNETTES

Un petit garçon de 8 ans parle à son ami imaginaire. Il lui dépeint sa perception du monde, avec ses mots à lui. Petit à petit, cet enfant de 8 ans comprend que son ami vit dans un pays en conflit. Des mots comme « frontière » ou « Barbelé » apparaissent dans leurs conversations mais avec une toute autre définition que celle du dictionnaire. Portés par leur imagination, les enfants transforment, sans le savoir, les mots. C’est une vision du monde, pleine d’espoir et de couleurs, qui se dessine au fil des mots ainsi réinventés par les enfants. Plus on avance dans le spectacle, plus on réalise à quel point le regard des deux protagonistes est riche de sens et de justesse sur des questions que l’on croit, souvent, étrangères à l’enfance.

Dès 8 ans.

Espace Glenmor rue Jean Monnet 29270 Carhaix 29270 Carhaix-Plouguer Finistère

mercredi 25 octobre 2017 – 17h00 à 18h00