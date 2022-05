ANCIEN MALADE DES HOPITAUX DE PARIS (OLIVIER SALADIN) Espace Glenmor, 18 février 2018 17:00, Carhaix-Plouguer.

Dimanche 18 février 2018, 17h00 Sur place TE : 10 € / TA : 18 € / TR : 20 € / TP : 23 €

THÉÂTRE

Cette nuit-là, le docteur Galvan trouva la foi médicale, la perdit, la retrouva, la perdit à nouveau, et ainsi de suite car la nuit fut longue. Il fallait qu’il le raconte à quelqu’un. Désolé que ce soit vous.

Baptisé monologue gesticulatoire par Daniel Pennac, la nouvelle « Ancien malade des hôpitaux de Paris » est une pantomime verbale dont chaque phrase est un geste, et qui va comme un gant de chirurgien au talent protéiforme d’Olivier Saladin, ex- complice des Deschiens et des Deschamps.

Olivier Saladin s’empare avec brio de ce conte médical délirant, véritable course poursuite burlesque, truffée de péripéties, dans les différents services d’un hôpital. Vous êtes emportés par l’histoire d’un interne en médecine qui rêve d’un avenir prometteur, tout comme son père et ses grands pères depuis des générations et qui n’a de préoccupation que celle de l’intitulé de sa prochaine carte de visite. Hélas, en poste aux urgences une nuit, sa garde va devenir un véritable cauchemar face à un malade pour le moins déroutant qui va rassembler à lui seul une multitude de symptômes atypiques. Ces symptômes vont apparaitre puis disparaitre les uns après les autres, laissant chacun des collègues spécialistes appelés à la rescousse, médusés et impuissants, malgré toutes leurs compétences.

Interprétation : Olivier Saladin

Mise en scène : Benjamin Guillard Création lumières : Sylvain chevallot Construction : Alain Bailly Réalisation décors : Ateliers de la comète Régie : Emmanuelle Phelippeau-Viallard et Camille Urvoy

Espace Glenmor rue Jean Monnet 29270 Carhaix 29270 Carhaix-Plouguer Finistère

dimanche 18 février 2018 – 17h00 à 18h30