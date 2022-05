ALTAN & GUESTS Espace Glenmor Carhaix-Plouguer Catégories d’évènement: Carhaix-Plouguer

ALTAN & GUESTS Espace Glenmor, 18 novembre 2017 20:30, Carhaix-Plouguer. Samedi 18 novembre 2017, 20h30 Sur place TE : 10 € / TA : 15 € / TR : 17 € / TP : 20 € MUSIQUES IRLANDAISES Altan est l’un des groupes ambassadeurs de la musique irlandaise à travers le monde depuis sa création dans les années 80. Leurs arrangements comme la voix claire de Mairéad Ni Mhaonaigh alliée à sa maîtrise du fiddle donnent au groupe une identité sonore étonnante. Après de nombreuses années sur les routes, pour ses 30 ans de scène, le groupe Altan réalise une création avec des musiciens bretons invités, symbolisant ses connexions avec la sphère celtique. Cette rencontre entre musiciens irlandais et bretons dévoile un langage musical commun et leur spontanéité d’échanges dans le jeu. Ces musiciens de talents réunis interprèteront une musique bretonne et irlandaise sans cesse renouvelée à travers des pièces à la fois singulières et originales. Une création Naïade Productions, avec le soutien du Conseil Régional de Bretagne, de l’ADAMI, et de la Ville de Rennes et l’Institut Français. Violon, chant : Mairéad Ni Mhaonaigh Uilleann pipe : Ronan Le Bars Guitare : Mark Kelly Violon: Ciaran Tourish Bouzouki : Ciaran Curran Bodhran : John Joe Kelly Coréalisation Espace Glenmor, Naïade productions. Espace Glenmor rue Jean Monnet 29270 Carhaix 29270 Carhaix-Plouguer Finistère samedi 18 novembre 2017 – 20h30 à 22h00

