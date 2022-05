ABSTRACKT KEAL AGRAM + VOYOU Espace Glenmor Carhaix-Plouguer Catégories d’évènement: Carhaix-Plouguer

Finistère

ABSTRACKT KEAL AGRAM + VOYOU Espace Glenmor, 16 décembre 2017 21:00, Carhaix-Plouguer. Samedi 16 décembre 2017, 21h00 Sur place TU : 5€ MUSIQUES ÉLECTRONIQUES Fer de lance de l’électro hip hop en France au début des années 2000, le duo Abstrackt Keal Agram est de retour aux affaires. Les deux compères bretons ont chacun fait leur chemin depuis : alors que Lionel Pierre tentait de mettre son groupe Fortune sur les rails de Phoenix, Tanguy Destables officiait lui principalement en tant que producteur sous l’entité Tepr, pour son propre compte comme pour celui d’artistes, dont Yelle. Ce qui frappe avec Abstrackt Keal Agram, c’est que leur musique n’a pas pris une ride. Tissée de samples taillés dans le vif, de beats organiques et d’abstractions synthétiques, les productions se déploient sur une trame hip-hop hantée de références diffractées. En ressort une pop abstraite, euphorisante, une musique-écran où se projettent nos bandes-son intérieures, comme dans un rêve éveillé. Entre techno ouatée et ambient cotonneuse, Voyou (ancienne moitié du duo briochin Rafale) ne choisit pas et compose un live en forme de gros nuages un peu mélancoliques taillés pour la danse, desquels s’échappent de larges rayons de soleil optimistes, alors qu’une pluie de synthétiseurs inonde le club. Partenariat Espace Glenmor, CLAJ, Les Vieilles Charrues. Espace Glenmor rue Jean Monnet 29270 Carhaix 29270 Carhaix-Plouguer Finistère samedi 16 décembre 2017 – 21h00 à 01h00

Détails Heure : 21:00 - 01:00 Catégories d’évènement: Carhaix-Plouguer, Finistère Autres Lieu Espace Glenmor Adresse rue Jean Monnet 29270 Carhaix Ville Carhaix-Plouguer lieuville Espace Glenmor Carhaix-Plouguer Departement Finistère

Espace Glenmor Carhaix-Plouguer Finistère https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/carhaix-plouguer/

ABSTRACKT KEAL AGRAM + VOYOU Espace Glenmor 2017-12-16 was last modified: by ABSTRACKT KEAL AGRAM + VOYOU Espace Glenmor Espace Glenmor 16 décembre 2017 21:00 Carhaix-Plouguer Espace Glenmor Carhaix-Plouguer

Carhaix-Plouguer Finistère