70 ANS DE LA CRÉATION DU CERCLE CELTIQUE D’AHÈS ET DU BAGAD KARAEZ Espace Glenmor, 14 octobre 2017 16:00, Carhaix-Plouguer. Samedi 14 octobre 2017, 16h00 Sur place TU : 6 € / Gratuit pour les moins de 12 ans. FEST DEIZ, FEST NOZ Le cercle celtique d’Ahès (créé par Albert Trévidic et Jean Alix) et le Bagad Karaez (créé par Polig Monjarret) ont tous les deux vu le jour au lendemain de la guerre, en 1947. Ces deux structures ambassadrices de la culture bretonne s’unissent aujourd’hui afin de célébrer 70 ans d’inspiration traditionnelle ! Au programme de la musique et de la danse bien sûr ! Pour séduire le public, les organisateurs ont mis les petits plats dans les grands. Différentes formations se succèderont sur scène pour un gigantesque fest deiz suivi d’un fest-noz ! Prenez d’assaut le plancher et donnez-vous en à cœur joie au rythme des gavottes, laridés et autres jabadao ! Au programme : Berthou / Perennes, Brou / Hamon / Quimbert, Hénaff / Meunier, Berthou / Perennes, Le Goarin / Hervieux, Le Corre / Fustec, Lothodé / Quillay, Bourdonnay / Le Panse, Sylvie & Christian Rivoalen, Gloaguen / Le Fur, Péron Père & Fille, Savidan / Launay, Ambre & Koulm, Lorho-Pasco / Lintanf, Corbel / Le Flohic, Péron / Quénet, Riou / Beauchamp, Philippe / Berthou, Jouve / Goas, Le Goff / Kerjean, Hellias / Guillou. D’autres rendez-vous vous sont proposés dans le cadre de cette journée dès 10h en centre-ville : cours d’initiation à la danse bretonne, défilé du bagad et du cercle, … L’Espace Glenmor accueille également du 9 au 14 octobre l’exposition « 70 ans d’inspiration traditionnelle », réunissant de nombreuses archives, photos, instruments, et costumes. Infos/Contacts : secretariatcercleahes@gmail.com / 06 78 27 61 38 Restauration & buvette sur place Coréalisation Cercle celtique d’Ahès et bagad Karaez, ville de Carhaix. Espace Glenmor rue Jean Monnet 29270 Carhaix 29270 Carhaix-Plouguer Finistère samedi 14 octobre 2017 – 16h00 à 00h30

