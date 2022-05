28ème FESTIVAL DU LIVRE EN BRETAGNE Espace Glenmor Carhaix-Plouguer Catégories d’évènement: Carhaix-Plouguer

Finistère

28ème FESTIVAL DU LIVRE EN BRETAGNE Espace Glenmor, 28 octobre 2017 10:00, Carhaix-Plouguer. 28 – 30 octobre 2017 Sur place GRATUIT FESTIVAL SAMEDI 28 & DIMANCHE 29 OCTOBRE Rendez-vous incontournable et véritable vitrine de l’édition en Bretagne, le festival du livre se déroule chaque année à Carhaix le dernier weekend d’octobre. La manifestation accueille la grande majorité des maisons d’éditions de Bretagne, plus de 300 auteurs, sans oublier la dizaine de milliers de visiteurs fidèles à ce rendez-vous. Cette 28ème édition mettra à l’honneur la Corse avec la présence d’invités exceptionnels. Tout au long du week-end, conférences et animations ponctueront le festival avec également : un espace d’animations et de lecture dédié à la jeunesse, des remises de prix (prix du roman de la ville de Carhaix, priz danevelloù Ti-kêr Karaez, Priz Langleiz…), des expositions, des diffusions de documentaires et de films en partenariat avec le cinéma Le Grand Bleu. Organisation : Centre culturel breton Egin. Espace Glenmor rue Jean Monnet 29270 Carhaix 29270 Carhaix-Plouguer Finistère samedi 28 octobre 2017 – 10h00 à 19h00

dimanche 29 octobre 2017 – 05h30 à 05h30

lundi 30 octobre 2017 – 05h30 à 22h00

Détails Heure : 10:00 - 22:00 Catégories d’évènement: Carhaix-Plouguer, Finistère Autres Lieu Espace Glenmor Adresse rue Jean Monnet 29270 Carhaix Ville Carhaix-Plouguer lieuville Espace Glenmor Carhaix-Plouguer Departement Finistère

Espace Glenmor Carhaix-Plouguer Finistère https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/carhaix-plouguer/

28ème FESTIVAL DU LIVRE EN BRETAGNE Espace Glenmor 2017-10-28 was last modified: by 28ème FESTIVAL DU LIVRE EN BRETAGNE Espace Glenmor Espace Glenmor 28 octobre 2017 10:00 Carhaix-Plouguer Espace Glenmor Carhaix-Plouguer

Carhaix-Plouguer Finistère