Gratuit pour les moins de 7 an(s) VOYAGE MUSICALC’est une alchimie fascinante que ce périple musical composé, façonné, infusé pour suivre une route imaginaire sillonnant le patrimoine culturel d’une dizaine de pays, depuis l’Afghanistan jusqu’au Mali.Le collectif de Kaboul à Bamako promet une grosse bouffée d’oxygène. Leur création transculturelle est conçue comme un dialogue culturel et musical entre leurs différentes esthétiques. Avec le projet Sowal (question en persan) Diabi (réponse en bambara), les artistes incarnent la magnificence de l’apport culturel des réfugié.e.s, bien loin des barrières politiques et des crispations identitaires. A la croisée de la musique urbaine africaine et de la musique savante perse, entre morceaux dansants, pièces poignantes et moments contemplatifs, le voyage sera forcément de première classe.Mamani Keïta – Voix / MALI Aïda Nosrat – Voix, violon / IRAN Rusan Filiztek – Voix, saz, oud / TURQUIE Siar Hashimi –Tablas / AFGHANISTAN Florent Berteau – Basse / FRANCEGérald Bonnegrace – Percussions / FRANCEAristide Goncalves – Trompettes, claviers / FRANCEConception & Direction – Saïd Assadi Mise en scène – Clara Bauer & Joaquin Solano Création Lumières – Raphaël Pannier Production Accords Croisés Aida Nosrat, Keita Manani, Rusan Filiztek

ESPACE GLENMOR CARHAIX PLOUGUER Rue Jean Monnet – Kerampuilh Finistère

