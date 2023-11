Barto ESPACE GLENMOR, 16 décembre 2023, CARHAIX PLOUGUER.

Barto ESPACE GLENMOR. Un spectacle à la date du 2023-12-16 à 16:00 (2023-12-16 au ). Tarif : 9.8 à 9.8 euros.

COMIQUE ACROBATIQUEBarto est un gentil personnage quelque peu excentrique qui sait plaire à son public, autant par ses exploits techniques que par ses trucs loufoques. Contorsionniste, clown, il se définit plutôt comme un comique acrobatique. Il faut voir ce personnage lunaire coiffé d’un casque en cuir d’antan passer un cintre ! Barto jongle avec des torches enflammées, en équilibre précaires sur une jambe et sur un fil. Il imite des animaux avec pour seul accessoire un gant de vaisselle rose et ses talents de mime. Un spectacle coloré où on retrouve comédie, contorsion, jonglerie, équilibre, toujoursagrémenté d’un brin de folie. Mise en scène : Bart Van Dyck et Martine DufresneInterprète : Bart Van DyckTout publicDurée : 45 min. Barto

Votre billet est ici

ESPACE GLENMOR CARHAIX PLOUGUER Rue Jean Monnet – Kerampuilh Finistère

9.8

EUR9.8.

Votre billet est ici