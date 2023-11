Bélozidé + François Verguet ESPACE GLENMOR, 2 décembre 2023, CARHAIX PLOUGUER.

Bélozidé + François Verguet ESPACE GLENMOR. Un spectacle à la date du 2023-12-02 à 21:00 (2023-12-02 au ). Tarif : 6.8 à 6.8 euros.

CHANSONS ONIRIQUES, MUSIQUES & RÊVERIESBélozidé, c’est un périple au cœur des émotions et des sens, une ode à l’amour…Ce quatuor sème ses poésies chantées, transportant le spectateur dans un voyage où la musique et les harmonies puissantes subliment la plume.Dans ce voyage, l’accordéon souffle ses accords à la guitare tandis que le piano et le davùl soulignent les murmures du glockenspiel. Tous propagent leurs rythmes envoûtants et leurs entêtantes ritournelles pleines de mystères…Laurent Hervé : accordéon, guitare, chantIris Goossens : davùl, glockenspiel, chantFabien Javel : guitare, m-bass, chantAnaïs Olivier : claviers, guitare, chantCie La Quincaillerie musicaleCHANSON, POP, FOLKFrançois Verguet A l’âge de treize ans, il rencontre une guitare, et ils ne se quittent plus depuis.Il trace son sillon d’auteur – compositeur – interprète et propose une écriture sensible et affutée, portée par une musique à la virtuosité discrète, toujours au service du propos. Un univers singulier, élégant, au carrefour de la pop, du folk et de la chanson, où l’émotion affleure.Pour cette nouvelle tournée, il sera accompagné de son complice de longue date, Guillaume Habrias aux lap steels et machines. François Verguet

ESPACE GLENMOR CARHAIX PLOUGUER Rue Jean Monnet – Kerampuilh Finistère

