Tout Juste un Peu de Bruit Horla ESPACE GLENMOR, 19 novembre 2023, CARHAIX PLOUGUER.

Tout Juste un Peu de Bruit Horla ESPACE GLENMOR. Un spectacle à la date du 2023-11-19 à 17:00 (2023-11-19 au ). Tarif : 16.8 à 16.8 euros.

Gratuit pour les moins de 7 an(s) HOMMAGE A BRIGITTE FONTAINETout juste revenus d’une plongée ébouriffante dans l’univers tourmenté du bluesman Skip James, les deux complices récidivent, en français cette fois-ci.Avec Brigitte Fontaine pour guide, fée, muse, étoile, phare.Fantaisie(s), exubérance(s), surprise(s) : celle qui a su réconcilier les hippies, les punks et les surréalistes, l’indétrônable Queen of Kékéland, l’irrévérencieuse décalée, a vampirisé les cœurs du duo.La Dame a exploré une foultitude à peine croyable d’esthétiques musicales en explosant leurs codes avec jubilation. Dans le genre prise de risques, ça la pose !Une mine d’inspiration, de l’or en barre pour les Horla.Chant, violoncelle, gadulka (viole bulgare) : Pauline Willerval Chant, banjo, guitare : Jack Titley Production : La Criée Co-production : MJC de Douarnenez (29) / SMAC Run Ar Puns à Chateaulin (29) / Centre Culturel Le Dôme à Saint Avé (56) / Réseau 4 ass et plus Avec le soutien de : La Drac de Bretagne, Le Centre National de la Musique Durée : 1h15 Pauline Willerval

ESPACE GLENMOR CARHAIX PLOUGUER Rue Jean Monnet – Kerampuilh Finistère

