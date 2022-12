Prix Glenmor de poésie 2023 Carhaix-Plouguer Carhaix-Plouguer Catégories d’évènement: Carhaix-Plouguer

Finistère

Prix Glenmor de poésie 2023 Carhaix-Plouguer, 12 décembre 2022, Carhaix-Plouguer. Prix Glenmor de poésie 2023 12 décembre 2022 – 30 mars 2023 Carhaix-Plouguer

gratuit

L’association GLENMOR AN DISTRO organise 2 concours annuels de poésie, l’un en langue française et l’autre en langue bretonne, à destination des jeunes de -18ans. Concours jusqu’au 30 mars 2023. Carhaix-Plouguer Carhaix-Plouguer Carhaix-Plouguer 29270 Finistère Bretagne [{« link »: « mailto:glenmorandistro@gmail.com »}] L’ambition de ces concours est :

De reconnaître l’œuvre poétique du barde Glenmor et de s’appuyer sur le feu sacré qui l’animait afin de redonner sa place à la création poétique d’aujourd’hui, dans l’état d’esprit qui fut celui de Glenmor, amoureux de la Bretagne et de ses combats culturels, linguistiques, sociaux, environnementaux, …

De donner encore plus de sens à la création poétique en mettant en valeur le talent de poètes qui seront reconnus à l’occasion de ce concours.

Un recueil de ces poèmes sera édité et l’annonce des lauréats ainsi que la remise des prix auront lieu au moment du festival du livre de Carhaix-Plouguer.

(Règlement sur demande auprès de glenmorandistro@gmail.com ou 0681875463 jusqu’au 30 mars 2023)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-12-12T09:00:00+01:00

2023-03-30T20:00:00+02:00

Détails Catégories d’évènement: Carhaix-Plouguer, Finistère Autres Lieu Carhaix-Plouguer Adresse Carhaix-Plouguer Ville Carhaix-Plouguer lieuville Carhaix-Plouguer Carhaix-Plouguer Departement Finistère

Carhaix-Plouguer Carhaix-Plouguer Finistère https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/carhaix-plouguer/

Prix Glenmor de poésie 2023 Carhaix-Plouguer 2022-12-12 was last modified: by Prix Glenmor de poésie 2023 Carhaix-Plouguer Carhaix-Plouguer 12 décembre 2022 Carhaix-Plouguer Carhaix-Plouguer Carhaix-Plouguer

Carhaix-Plouguer Finistère