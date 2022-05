CARGO LE SUMMER SPOT PARISIEN REPREND DU SERVICE ! Cargo Paris Catégories d’évènement: île de France

Paris

CARGO LE SUMMER SPOT PARISIEN REPREND DU SERVICE ! Cargo, 14 mai 2022, Paris. Du samedi 14 mai 2022 au vendredi 30 septembre 2022 :

mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche

de 18h00 à 00h00

. gratuit

Après une saison estivale 2021 plus que réussie, LE spot des quais parisiens réouvre enfin sa terrasse aux inconditionnels de la fête. Au Cargo, on rit, on chante, on fait des rencontres aussi mais surtout : on se déconnecte de son quotidien pour profiter d’un air de vacances en plein coeur de la capitale. Coté programmation musicale, des collectifs en tous genres et artistes en devenir seront à l’affiche pour vous faire vibrer sur de la house à la disco en passant par la minimale et la funk. Coté food, cette année Cargo s’associe à Iovine’s . Ça vous parle ? Les meilleures pizzas de Paris ! Une large sélection de pizzas napolitaines, de la bonne food italienne simple et authentique pour accompagner vos moments de partage. Les mercredis – Vitesse de croisière Début de semaine compliqué ? Besoin de faire un break ? L’équipe du Cargo vous attend tous les mercredis sur sa terrasse pour profiter d’un moment de répit hors du temps sur des rythmes house, micro-house ou minimale. Les Jeudis – La Marée Haute Laissez vous submerger par une marée de bonnes ondes. Au programme, plusieurs sets électros avec la crème de la petite scène parisienne. Les Vendredis – Tout baigne Ca y est, c’est le week end ! Le pression de la semaine redescend et on en profite pour sortir boire un verre sur les quais. Quoi de mieux qu’un cocktail entre amis le temps d’un soleil couchant, le tout au rythme d’un Dj set de house plein de bonnes vibes ? Les Samedis – Disc’o Cargo Les samedis soirs au Cargo, c’est disco ! Alors sortez vos plus belles sappes des 70’s pour danser toute la soirée sur les sets de DJ endiablés ! Les Dimanches – Sunday Bay Profitez d’un après-midi ensoleillé en bord de Seine. Un moment de détente avant la reprise de la semaine dans une ambiance musicale électro- chill, cocktail dans une main, pizza dans l’autre. Cargo 1 port bercy aval 75012 Paris Contact : https://www.facebook.com/cargocontainerbar/ https://www.facebook.com/cargocontainerbar/

