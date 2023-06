Blick Bassy | Les Suds, en Hiver Cargo de Nuit, Arles Arles Arles Catégories d’Évènement: ARLES

Bouches-du-Rhône Blick Bassy | Les Suds, en Hiver Cargo de Nuit, Arles Arles, 7 mars 2020, Arles. Blick Bassy | Les Suds, en Hiver Samedi 7 mars 2020, 21h00 Cargo de Nuit, Arles Tarif plein 15 € / réduit 10 € Explorant un pan méconnu de son pays d’origine à travers l’histoire de Ruben Um Nyobe, père oublié de l’indépendance du Cameroun, Blick Bassy questionne le sens des luttes d’hier et d’aujourd’hui, avec un sens affirmé de la poésie… Accompagné par le violoncelliste Clément Petit et le trompettiste et clavieriste Arno de Casanove, il présente au public arlésien, quatre ans après un Moment Précieux mémorable dans la Cour de l’Archevêché, la version scénique du remarquable 1958 (Tôt ou Tard, 2019), un dernier album très personnel dans lequel l’artiste poursuit sa quête intime. After DJ Natty Hô Compilateur pour le label anglais à la renommée internationale Strut Records, il met en lumière le son des seventies de l’île Maurice, La Réunion et Madagascar. Également passionné de musique afro-caribéenne, c’est aussi avec le zouk, le compas, le soukous et le reggae qu’il emmène son public sur une piste ensoleillée ! __ Coréalisé par SUDS, à ARLES et le Conservatoire de Musique, Les Suds, en Hiver se déploie du 1er au 8 mars 2020 sur l’ensemble du Pays d’Arles : www.suds-arles.com. Cet événement s’inscrit également dans le cadre du festival Arles se Livre. Cargo de Nuit, Arles 9 avenue Sadi Carnot, 13200 Arles Arles 13200 Les Alyscamps Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur 04 90 49 55 99 http://www.cargodenuit.com/ [{« type »: « link », « value »: « https://web.digitick.com/blick-bassy-concert-world-soul-funk-css5-festivallessudsarles-pg51-ei738889.html »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

