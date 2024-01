BROKEN BACK CARGO DE NUIT Arles, 1 mars 2024, Arles.

Repéré sur les réseaux en 2014 avec sa pop folk lumineuse, le jeune artiste « Electro Pop» originaire de Bretagne Broken Back part immédiatement sur les routes à la rencontre de son public. Avec ses tubes solaires Indie dance « Happiest Man On Earth », « Halcyon Birds », « Riva », « Fireball » ou encore son tout nouveau single à peine sorti fin 2022 « Away From Home ». L’auteur compositeur interprète marque là son meilleur démarrage streaming avec près de 7 Millions d’écoutes. Le nouvel album « Smile Again » paru le 13 Octobre prochain marquera dont son grand retour sur le devant de la scène. Sa pop lumineuse de nouveau partout en radio : aucun doute… Broken… is Back !

Tarif : 23.00 – 26.00 euros.

Début : 2024-03-01 à 20:00

CARGO DE NUIT 7 AVENUE SADI CARNOT 13200 Arles 13