GRAND BLANC HENRIETTE CARGO DE NUIT Arles, 9 février 2024, Arles.

Après 1 EP, 2 albums et une tournée marathon autour du monde, Grand Blanc a décidé de prendre le Temps. Le temps de se ressourcer, le temps de repenser le groupe, de resserrer encore plus leurs liens. C’est ce nouveau lieu et la contemplation quotidienne de la nature qui a donné cette nouvelle mutation du groupe.C’est ce nouveau lieu qui a donné cette nouvelle mutation du groupe. On note déjà la présence de nouveaux instruments, comme la prédominance de la harpe de Camille ou un gout pour la suspension et la narration.Pilule Bleue, premier extrait d’un album à venir, témoigne donc du retour de Grand Blanc, sur de nouveaux territoires. L’histoire d’un souvenir qui se confond en rêve, une amulette pour se rappeler de son existence, pour ne pas en douter.1ère partie: HENRIETTE Henriette, c’est l’autre facette d’Agathe. Apres la sortie de son premier single Navire Montparnasse en 2021, Aux portes de l’excès ose un peu plus, tant dans ce qu’il dévoile que dans ce qu’il affirme. Auto fiction musicale, ce premier opus offre une chanson pop tantôt mélo, parfois rétro, résolument dramatique. Singulière, hybride et envoûtante, Henriette s’affirme et s’installe comme un des nouveaux visage de la chanson française.

Tarif : 14.00 – 17.00 euros.

Début : 2024-02-09 à 20:00

CARGO DE NUIT 7 AVENUE SADI CARNOT 13200 Arles 13