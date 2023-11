Madame Arthur en tournée Cargo de Nuit Arles, 18 janvier 2024, Arles.

Madame Arthur, toujours en quête de convertir le monde entier aux créatures travesties, rend visite à Arles le temps d’une soirée.

Cabaret mythique de Pigalle, il est aujourd’hui une référence artistique pour la jeunesse parisienne. Il n’y a pas de raison que les parisiens soient les seuls à en profiter !

Ouvert en 1946, il était le premier cabaret travesti de Paris et a vu défiler des vedettes du genre telles que Bambi et Coccinelle.

Aujourd’hui, les artistes revisitent au piano et au chant live le répertoire français, de Régine à Céline Dion en passant par Björk et Aya Nakamura.

Au programme, un mélange parfait entre extravagance, fou rire et audace.

